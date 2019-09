Robur, retroscena Bentivoglio: "Chievo? Non volevo aspettare"

© foto di Federico Gaetano

In un'intervista rilasciata al Corriere del Veneto, il centrocampista della Robur Siena Simone Bentivoglio ha svelato un retroscena di mercato, immediatamente antecedente al suo approdo in Toscana: "All’inizio dell’estate c’erano stati contatti col Chievo. Io vivo a Verona, sono molto legato all’ambiente e c’era la possibilità concreta di poter tornare. Ma avrei dovuto aspettare e non me la sono sentita”.