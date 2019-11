Rosi: "Questo Perugia è mio. Conti e Spalletti figure importanti per me"

© foto di Andrea Rosito

Parla attraverso i canali ufficiali del club, il capitano del Perugia Aleandro Rosi: “Questo Perugia alo sento molto mio, questa squadra è un bel mix tra giovani ed esperti, come me, sono certo che potremmo toglierci delle soddisfazioni. Essere il capitano del Grifo mi carica maggiormente, mi sprona ancora di più a essere un esempio, quello che deve guidare a dare il meglio. Il calcio è la mia vita, ma non voglio associarlo troppo alla vita normale: il mio passato è comunque bello, Bruno Conti e Luciano Spalletti sono per me due figure importanti, il primo mi ha lanciato nel calcio, il secondo mi ha consentito di affermarmi.

E proprio sul passato: “Mi dispiace che la Roma abbia avuto delle difficoltà, interpretava un calcio importante. Sento ancora Totti, ha fatto la storia della Roma, averci giocato insieme è stato un onore”.