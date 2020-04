Salernitana, ag. Akpa Akpro: "Ambisce alla Serie A, magari potrebbe intervenire la Lazio"

Umberto Riva, agente di Jean-Daniel Akpa Akpro, centrocampista della Salernitana, delinea il futuro del suo assistito a Il Mattino: "Era già stato stabilito con il ds Fabiani che avremmo dovuto incontrarci in questo periodo. Non è accaduto solo a causa dell'emergenza sanitaria. Un giocatore che ha respirato aria di Nazionale e che ha vinto la Coppa d'Africa, ambisce a un proscenio da Serie A, la sua dimensione. Non deve conquistarla ma ritrovarla: l'aveva già meritata. È una categoria che può raggiungere con la Salernitana, c'è ancora margine. La storia degli ultimi anni dice che Claudio Lotito non si è mai lasciato scappare giocatori bravi. Preciso che in questo momento non c'è una trattativa ma lo sguardo è anche rivolto ad una prospettiva che intrigherebbe molto. Questa potrebbe essere un accordo più ampio, una soluzione in casa: l'intervento della Lazio e il contestuale prolungamento del contratto".