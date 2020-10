Salernitana, attivate misure anti Covid-19 per i rientri dalle Nazionali

Con il Covid che sta colpendo la Serie B, soprattutto a seguito del ritiro delle varie nazionali, la Salernitana sta prendendo le dovute misura per giocare in sicurezza il match di sabato contro il Pisa, evitando di chiedere il rinvio dello stesso.

Avendo il difensore Norbert Gyomber convocato dalla Slovacchia, nel cui ritiro è scoppiato un mini focolaio che ha imposto la quarantena immediata alla squadra, il club campano ha deciso che, al rientro dei giocatori convocati con le rispettive nazionali, ci sarà uno spogliatoio a loro dedicato, con distanziamento obbligatorio superiore ai due metri e controllo frequente della temperatura corporea; soltanto se poi ci sarà la possibilità di effettuare i tamponi e di avere i risultati in tempi rapidi, suddetti giocatori saranno convocati per il confronto di campionato.

A riferire la notizia è tuttosalernitana.com.