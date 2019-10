Salernitana, Calaiò: "Non credo che il club ricorra al mercato svincolati"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Torna a parlare del suo addio al calcio giocato, a granatacentro.com, l'ex attaccante della Salernitana Emanuele Calaiò, ora nella dirigenza granata: "Mi sono messo a disposizione in ritiro sapendo che c’era la possibilità di diventare un dirigente, in attesa di sciogliere le riserve ho onorato il mio contratto da calciatore e mi sono allenato ogni giorno come giusto che fosse. Nessuno mi ha costretto a far nulla: nella mia vita ho sempre fatto quello che volevo, ragiono con la mia testa e ho soltanto anticipato di qualche mese ciò che sarebbe accaduto a giugno. Con la differenza che certi treni passano una volta sola e le opportunità vanno colte al volo. Un calciatore, pur bravo, a 38 anni deve fare tanti tipi di ragionamenti e non può rischiare di ritrovarsi a spasso al termine del campionato. Il mercato non c’entra assolutamente nulla, in avanti numericamente si è a posto così a prescindere da me: Djuric, Jallow e Gondo sono patrimoni della società, Cerci non sta ancora bene ma è il top player che la piazza voleva, Giannetti è stato scelto dall’allenatore. La società ha fatto tantissimi investimenti. Io nella lista dei 18? Sì, ma è un discorso burocratico e formale. La società non credo abbia intenzione di attingere dal mercato degli svincolati: tutti si stanno comportando bene e non occorre aggiungere elementi in rosa. In quel caso troveremmo immediatamente un accordo per la rescissione e firmerei il contratto da dirigente”.