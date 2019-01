Salernitana, Casasola al 90': "Ci portiamo a casa i tre punti"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Tiago Casasola, difensore della Salernitana e autore del gol vittoria contro il Palermo, è intervenuto ai microfoni di DAZN:

C'è stato un bell'abbraccio con Gregucci. "È stato l'abbraccio di tutta la squadra e di tutta la città, che ci crede sempre. Il gruppo ha tanta voglia di far bene, sono contento soprattutto per la squadra".

La ripresa non era facile. "Avevamo fatto una partita brutta a Pescara, abbiamo lavorato moltissimo durante la sosta. Il Palermo non aveva mai perso al Barbera. Bene così, ma il campionato è ancora lungo".

Avete avuto 15' di black out nel primo tempo. "Li possiamo concedere, giocare contro la prima in classifica non è facile. Ma abbiamo fatto una grande partita di sacrificio, ci portiamo a casa i tre punti".

Play-off o promozione diretta? "Io chiedo alla città di sostenerci come ha sempre fatto, perché senza di loro non siamo niente. Ora non so dirti, ma ci prendiamo questa vittoria".

Ora avete un giorno in più per pensare a Lecce. "Già da domani penseremo a loro, sarà tosta ma giocare in casa è sempre un grande vantaggio".