Salernitana, Castori: "Contro la Samp sarà una bella vetrina". E annuncia ampio turnover

“Domani farò delle rotazioni perché veniamo da tre partite in una settimana e sabato la squadra ha speso tante energie su un campo molto pesante. Darò spazio a chi ha giocato meno in questo inizio di stagione perché i ragazzi meritano di avere questa occasione. Sarà una partita da vivere con serenità ed un buon test per dare minutaggio a chi ne ha bisogno”. Queste le parole del mister Fabrizio Castori alla vigilia di Sampdoria – Salernitana. Il mister ha quindi concluso: “La gara di domani sarà una bella vetrina ed anche un premio per la squadra. Dobbiamo giocarcela con spensieratezza, provando a fare del nostro meglio. Sono molto contento della crescita della squadra e credo che abbia ancora ampi margini di miglioramento”.

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio, il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani pomeriggio a Marassi contro la Sampdoria, turno di coppa Italia che consentirà di respirare il clima della massima serie. Non ci saranno gli infortunati Gondo, Lombardi e Bogdan (tutti e tre potrebbero saltare anche la gara con la Reggiana), ma anche capitan Di Tacchio resta a casa a scopo precauzionale. Non convocato nemmeno Alessandro Micai che, a questo punto, si può considerare a tutti gli effetti il quarto portiere. Sono in tutto 23 i giocatori a disposizione, ampio turnover e la possibilità di rivedere in campo dal primo minuto dopo un anno e mezzo Valerio Mantovani. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Baraye, Casasola, Gyombér, Karo, Mantovani, Lopez, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Anderson, Capezzi, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Tutino.