Salernitana, colpo in prospettiva: in arrivo il centrocampista Iannoni dal Trastevere

Il centrocampista del Trastevere, club che milita in Serie D, Edoardo Iannoni potrebbe approdare nella prossima stagione alla Salernitana e compiere così un doppio salto in avanti. Secondo quanto riferito da Sportinoro infatti il club campano e quello laziale sarebbero molto vicini a trovare un accordo per il trasferimento della mezzala classe 2001 in amaranto nella prossima stagione.