Salernitana, con il blocco degli stipendi di marzo risparmiati 708mila euro

Niente stipendio per marzo e aprile. Per i prossimi si negozierà all’interno dei club. Questa, in sintesi, la presa di posizione della Serie B in merito al taglio degli emolumenti dopo il blocco ai campionato imposto dal Governo a causa della pandemia di Coronavirus. Una scelta che Il Mattino nella sua edizione di Salerno ha analizzato per quanto riguarda la Salernitana del tandem Lotito-Mezzaroma.

Con questo taglio, infatti, il club granata risparmierà 708mila euro per quanto riguarda il solo mese di marzo, mentre la cifra arriverà al doppio (poco meno di 1,5 milioni) se prendiamo in considerazione anche aprile.