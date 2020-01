Nella foto Aya

© foto di Giuseppe Scialla

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Cosenza. Ci sono i due nuovi acquisti Curcio e Aya, out gli infortunati Cicerelli, Lopez, Mantovani e Cerci. Non ci sarà nemmeno Pinto, altro giocatore ai margini della prima squadra così come Firenze. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Maistro, Morrone;

ATTACCANTI: Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.