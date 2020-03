Salernitana, dalla salvezza alla zona playoff: con meriti di mister Ventura

Dalla salvezza del giugno scorso, quando si impose ai rigori nel playout contro il Venezia, alla zona playoff. Merito anche del lavoro di Gian Piero Ventura, 72 anni, tecnico più “longevo” del calcio italiano considerando l’attuale stagione 2019/20 nelle tre categorie professionistiche. Rendimento decisamente differente per i granata campani tra casa e fuori, con 28 punti all’Arechi e 14 lontano dal proprio stadio e 9 sconfitte esterne. Il portiere Micai è uno dei 5 giocatori sempre presenti (28 su 28) e sempre in campo per 2520’, come i colleghi di reparto Vicario, Gori, Paleari e Cordaz. Il bomber granata è Milan Djuric, 9 gol, mai così prolifico in una sua stagione professionistica, ma anche giocatore più decisivo dei campani con ben 16 punti portati grazie ai suoi gol determinanti. In evidenza anche Sofian Kiyine, finora 8 centri, anche lui mai così al top in una sua stagione professionistica.