Salernitana, Djuric: "Felice per la prima tripletta, dedica alla mia famiglia"

Milan Djuric

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Al termine del successo della Salernitana sul Cittadella per 4-2 è intervenuto ai microfoni di Dazn l'autentico mattatore del match, Milan Djuric, autore di una tripletta: "Devo dire che è la mia prima tripletta in carriera. Vittoaria fondamentale per noi, avevamo un solo risultato e ci siamo riusciti. Il mio periodo? Non so cosa sia successo, mi sono sempre allenato al massimo. Quando ti riesci a sbloccare poi diventa tutto più facile. I ricordi della partita con la Juve sono molto belli, ma nella mia carriera a volte ho peccato di efficacia. Cosa è successo all'intervallo? Ci siamo parlati e guardati nello spogliatoio, ci siamo detti che potevamo fare di più e abbiamo dato tutto. I rifosi? E' tutto più difficile quando ci sono queste situazioni, speriamo si risolva il prima possibile. A volte ci siamo messi i bastoni tra le ruote quest'anno con qualche sconfitta di troppo. Ora cerchiamo di ottenere la salvezza e poi l'anno prossimo proviamo ad ottenere qualcosa di più importante. Il pallone? Va ai miei figli e alla mia famiglia che mi è stata sempre vicino".