Salernitana, Djuric fissa gli obiettivi: "Serie A e la maglia delle Bosnia"

Lunga intervista sul Corriere dello Sport al centravanti della Salernitana Milan Djuric che parla dei suoi obiettivi con la Serie A e la maglia della nazionale bosniaca in cima alla lista dei desideri: “A Benevento siamo stati tosti, concentrati, duri. Se non avessimo affrontato così la partita, non saremmo usciti dal Vigorito con un risultato positivo. Nei primi sei mesi abbiamo imparato una nuova idea di calcio, un diverso sistema di gioco, e non è stato facile. Abbiamo attraversato un periodo difficile, ma nell'ultimo mese stiamo facendo bene. A livello personale sono contento, sto giocando con continuità e questo significa molto in termini di fiducia, ma le mie prestazioni sono il frutto del lavoro di squadra. - continua Djuric – In Serie B ciò che conta è la continuità, in certe gare bisogna anche accontentarsi di un punto se non si riesce a vincere e in questo dobbiamo ancora migliorare. Alla fine per la Serie A la spunterà chi farà meno passi falsi. Bosnia? Ho fatto bene tra il 2015 e il 2016, ho segnato anche sette gol. Poi la pubalgia mi ha penalizzato e sono rimasto fuori. Io ci penso sempre alla nazionale. La concorrenza è forte, basta ricordare Dzeko. Tra poco ci saranno gli spareggi per gli Europei. Magari continuando a segnare nella Salernitana, qualcuno si ricorderà di me”.