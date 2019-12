© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Il futuro dell'attaccante Niccolò Giannetti potrebbe essere lontano da Salerno dove in questa prima parte di stagione ha collezionato 10 presenze segnando due reti. Sul giocatori, come riporta Tuttosalernitana.it, ci sarebbero infatti il Livorno – dove ha giocato nella passata stagione – e il Venezia, club alla caccia di rinforzi offensivi per puntare alla salvezza. Un addio di Giannetti è però legato all'arrivo di sostituti per il reparto offensivo di Ventura.