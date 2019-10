Salernitana e Frosinone i due volti del rendimento esterno

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Salernitana formato trasferta. Quella di ieri in quel di Livorno è infatti la terza vittoria su tre gare giocate dalla compagine di Ventura lontano dalle mura amiche. Prima dei labronici erano "cadute" sotto i colpi di Djuric e compagni anche Cosenza e Trapani, per un totale di cinque gol segnati e due soli incassati.

Salernitana prima nella classifica del rendimento esterno per punti conquistati. L'altra faccia della medaglia è rappresentata dal Frosinone di Alessandro Nesta. I ciociari, in evidente crisi in questo avvio di stagione, hanno incassato tre sconfitte su tre, con un solo gol messo a segno e ben sette incassati.