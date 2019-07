Salernitana, ecco Karo. Scuola Apollon, è reduce da un'annata al Pafos

Chi è Andreas Karo? A sorpresa, questa mattina la Lazio ha fatto fare le visite mediche a questo difensore cipriota, classe '96, che sbarca in Italia dopo una buona stagione al Pafos FC. Il club biancoceleste ha deciso di metterlo sotto contratto per poi, successivamente, girarlo all'altro club di Claudio Lotito, a quella Salernitana che si ritroverà a disposizione un centrale di difesa di 190 centimetri che all'occorrenza può fare anche il terzino.

Karo sbarca in Italia per la prima volta, al termine di una trattativa che la Lazio ha portato avanti con l'Apollon Limassol, club cipriota attualmente in corsa nei preliminari di Europa League che ieri nell'andata del primo turno preliminare ha battuto in trasferta il Kauno Zalgiris.

Tra i protagonisti della squadra che ha chiuso l'ultimo campionato di Cipro al secondo posto l'ex Genoa Serge Gakpe e, prossimamente, anche Roger Tamba M'Pinda, centrocampista classe '98 arrivato dalla Juventus.