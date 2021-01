tmw Lazio, Karo rientra dal prestito alla Salernitana e va in prestito al Maritimo

Andreas Karo, difensore centrale di proprietà della Lazio, rientra dal prestito alla Salernitana per ripartire immediatamente in direzione Maritimo, in Portogallo. L'affare è nella fase conclusiva, con i due club che sono già allo scambio di documenti per completare l'operazione.