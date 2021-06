ufficiale APOEL, ecco Andreas Karo, ex della Salernitana

Nuovo innesto per l'APOEL Nicosia, società che si fregia del primato di squadra più titolata di Cipro. Contratto triennale per Andreas Karo (24), difensore centrale che ha svolto l'ultimo semestre in Portogallo al Maritimo.

Ritorno in patria per il giocatore, nazionale maggiore, acquistato nel 2019 dalla Lazio per essere poi dato in prestito alla Salernitana, dove ha raccolto 34 presenze ed un goal.