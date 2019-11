© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultima gara di questo sabato di Serie B, in attesa che tra domani e lunedì si giochino le restanti quattro gare dell’undicesima giornata: alle 18.00 in campo Salernitana ed Entella.

Sul fronte locale, in difesa non ce la fa l'acciaccato Jaroszynski, rimpiazzato da Pinto (al debutto assoluto), mentre in avanti sarà Gondo a far coppia con Jallow. Per quanto invece riguarda gli ospiti, nuovamente avanti con il 3-5-2: tandem offensivo affidato a G. De Luca e Mancosu, un minimo di turn over si è visto negli altri reparti.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Salernitana (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Pinto; Lombardi, Di Tacchio, Dziczek, Akpa Akpro, Kiyine; Gondo, Jallow

Entella (3-5-2): Contini; Poli, Coppolaro, Chiosa; Sala, Eramo, Nizzetto, Schenetti, Adorjan; G. De Luca, Mancosu.