Salernitana, futuro incerto per Dziczek. Inzaghi potrebbe portarlo in ritiro con la Lazio

vedi letture

Secondo quanto riferito da Tuttosalernitana.com il futuro di Patrick Dziczek in granata sarebbe incerto. Il giovane centrocampista dopo una prima parte di stagione in cui ha trovato poco spazio ha trovato pian piano sempre più spazio nello scacchiere di Ventura disputando diverse prestazioni positive che farebbero pensare a una sua permanenza a Salerno per un altro anno, magari da titolare in mezzo al campo. Il polacco classe '98 però piace molto al tecnico della Lazio Simone Inzaghi che lo sta tenendo d'occhio con grande attenzione in vista della prossima stagione. Dziczek potrebbe così aggregarsi alla Lazio per il ritiro estivo ed essere valutato da vicino al tecnico bianconceleste prima di decidere se tenerlo o lasciarlo un altro anno alla Salernitana.