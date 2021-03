Salernitana, sindaco in isolamento fiduciario: stamattina era al Comune con Di Tacchio

vedi letture

Piccolo campanello d'allarme in casa Salernitana, dopo che il sindaco Vincenzo Napoli - chiaramente nel pieno rispetto delle normative anti Covid - ha premiato Francesco Di Tacchio per aver di fatto salvato la vita al compagno Patryk Dziczek, vittima di un attacco epilettico durante il match di Ascoli.

Come riferisce tuttosalernitana.com, infatti, il primo cittadino si è posto in isolamento fiduciario dopo che un membro del suo staff è risultato positivo al Covid-19, e si sottoporrà entro il fine settimana a un tampone, stessa cosa che farà il centrocampista granata, che è venuto a contatto con Napoli; la sua presenza a Cremona non è in dubbio, ma Di Tacchio, oltre al test molecolare in programma domani prima della partenza, potrebbe sottoporsi anche a un test rapido nella tarda mattinata di sabato.