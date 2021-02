Parigini omaggiato dai tifosi della Salernitana per il soccorso a Dziczek. Lui li ringrazia

Il gesto di Vittorio Parigini in occasione della sfida fra Ascoli e Salernitana, con il soccorso all’avversario Patryk Dziczek che aveva accusato un malore in campo, non è passato inosservato. Tanto che i tifosi del club campano hanno voluto omaggiare il calciatore con una targa in vetro realizzata ad hoc che riporta la scritta: “A Vittorio Parigini, un grazie di cuore dal Salerno Club 2010 e da tutti i salernitani per il pronto gesto di altruismo e di coraggio il 20/02/2021”.

Un omaggio che Parigini ha accettato di buon grado rispondendo al club di tifosi campani con una stories su Instagram: “Grazie al Salerno Club 2010 per questo bellissimo regalo. Motivo di orgoglio ricevere questa targa”.