Salernitana, Giuseppe Barone in prova dopo l'esperienza al Perugia

Nonostante il caos nato intorno a Luca Ranieri, che non ha accettato di rimanere alla Salernitana anche dopo l'accordo e le visite mediche fissate per alcuni messaggi che lo "sconsigliavano" a restare, al club granata è approdato in prova Giuseppe Barone, figlio del dg viola, assistito sempre dall'agente Paolo Paloni. Il giocatore, reduce dall'esperienza sfortunata al Perugia dove non è mai potuto scendere in campo per un grave infortunio e l'intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, si è già allenato ieri mattina agli ordini di Fabrizio Castori, come riporta Salernitananews.