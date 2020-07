Salernitana, Gondo: "Vogliamo esserci fino alla fine"

Al termine del derby tra Salernitana e Juve Stabia, conclusasi col successo dei granata per 2-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn il centravanti granata Cedric Gondo, autore del gol decisivo:

Ventura aveva detto: "Questa partita serviva a capire chi siamo". Oggi avete dimostrato di essere non una grande, ma una grandissima squadra.



"Sì, abbiamo dimostrato di non mollare fino alla fine nonostante l'inferiorità numerica. Abbiamo dimostrato che ci siamo fino alla fine e cerchiamo di continuare così'"

Quando Ventura ha tolto Jallow e ti ha lasciato in campo cosa ti è passato per la testa?



"C'è da pedalare. Però ci siamo caricati e e l'abbiamo fatta".

Tu sei la fotografia di questa partita. Il sacrificio e poi il gol.



"Il sacrificio lo hanno fatto tutti, siamo stati tutti bravi ad essere sempre sul pezzo. Questa è la Salernitana".

Ti è mancata un po' di continuità in stagione? Come pensi di migliorare?



"Ho avuto continuità, si prova a dare il cento per cento. Poi se il gol viene, per un attaccante è sempre bene, però in primis conta la squadra.

Quanta convinzione vi portate dietro in vista di Ascoli?



"Il lavoro paga, dobbiamo pensare a questo. Andiamo ad a Ascoli sapendo che possiamo fare bene".