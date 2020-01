Prove di Pescara nell’Arechi muto per la Salernitana, che ieri ha svolto un test con la Primavera a porte chiuse. Ventura rinvia l’appuntamento coi tifosi. L’ex ct prova Heurtaux e punta su Dziczek. Curcio e Aya, è fatta. All’Adriatico sarà esodo. E l’apertura delle pagine dedicate alla Salernitana sul quotidiano Il Mattino oggi in edicola titola: "Ventura, prove di Pescara nell'Arechi in silenzio".