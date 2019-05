Salernitana, il bivio. Fabiani e Menichini in cerca di futuro

La salvezza in Serie B per la Salernitana è arrivata per la cancellazione dei playout da parte della Lega di Serie B dopo il caos Palermo. Adesso si può iniziare a capire quale sarà il futuro del club granata. Con due nodi subito da sciogliere legati al futuro del ds Angelo Fabiani e a quello del tecnico Leonardo Menichini.

Rinnovo pronto ma... - La posizione più complessa sembra essere, secondo quanto riporta Il Mattino, quella legata all'uomo mercato della società di Lotito e Mezzaroma. Il rinnovo di contratto è già pronto, manca solo il deposito. Fabiani, però, sembra avere non pochi dubbi sulla sua permanenza dopo le molte difficoltà avute nella stagione appena conclusa. Con la proprietà il rapporto è solidissimo, molto meno invece con la piazza, tanto che il ds starebbe valutando le proposte che potrebbero arrivare (Reggina fra queste) dalle altre società.

Ancora Menichini? - La posizione del tecnico di Posancco sembra più tranquilla. Una settimana fa, al momento dell'ingaggio per la partita chiave contro il Pescara, la Salernitana aveva garantito all'allenatore un rinnovo automatico in caso di permanenza in Serie B. Una salvezza che, però, è arrivata d'ufficio per il caos Palermo e non per una vittoria della formazione campana sul Delfino. Gli accordi presi, però, parlano di rinnovo con la Salernitana in B e così sarà vista anche la forte stima che Claudio Lotito ha nei suoi confronti. Da capire, infine, cosa potrà accadere in caso di nuovo ribaltone in cadetteria (si attende ancora il pronunciamento del CONI sul caso Foggia), anche perché la piazza chiede un reset totale del comparto tecnico, con l'intento di cancellare la bruttissima stagione.