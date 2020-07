Salernitana, il riscatto di Lopez e un futuro ancora in granata

Quando la Salernitana ha deciso di rivoluzionare l’organico bocciando quasi tutti i calciatori che stavano retrocedendo l’anno scorso al termine di un imbarazzante girone di ritorno, molti tifosi si aspettavano il suo addio. Per età, rendimento e caratteristiche, infatti, sembrava uno dei meno certi di restare a Salerno pur vincolato da altri due anni di contratto. Walter Lopez, però, ha saputo aspettare il suo momento e, dopo aver rifiutato il trasferimento al Catanzaro (laddove mister Auteri lo avrebbe accolto a braccia aperte), ha lavorato sodo sperando di trasformare i fischi in applausi. Del resto la sua carriera parla chiaro e non poteva aver improvvisamente dimenticato come si giocasse a calcio. E in questo campionato, al netto del ruolo dispendioso, del gran caldo e della concorrenza sulle corsie esterne, ha saputo prendere per mano i compagni di squadra rappresentando un fondamentale punto di riferimento dentro e fuori il rettangolo verde. Una sorta di capitano morale e di allenatore in campo. Limitarsi ad apprezzarne l’impegno, la grinta e l’attaccamento alla maglia sarebbe riduttivo. Perché Lopez ha fatto bene anche sul piano squisitamente tecnico, come conferma la statistica che lo vuole tra gli assistman più incisivi della categoria. Come dimenticare la sgroppata di Pescara che valse il secondo gol di Djuric o il lancio di sessanta metri proprio per il bosniaco in quel di Ascoli, roba di categoria superiore che potrebbe spingere la proprietà a riconfermarlo e contrattizzarlo anche per i prossimi due anni. A Crotone, a cospetto di un avversario di spessore, la sua esperienza potrebbe tornare utile ed è facile prevedere scenderà in campo dal primo minuto. Il minimo per un eterno ragazzino che sta vivendo una seconda giovinezza in una piazza notoriamente tosta come Salerno.