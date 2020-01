Salernitana, Jallow verso la permanenza. Respinte tutte le offerte

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Questa mattina in casa Salernitana c’è stato un incontro fra il ds Angelo Fabiani e Luigi Sorrentino per parlare del futuro dell’attaccante Lamin Jallow. Secondo quanto raccolto da Tuttosalernitana il club avrebbe deciso di respondere le offerte arrivare da club esteri e dalla Serie B (Cremonese e Pescara su tutte) con il gambiano che ora sarebbe destinato alla permanenza almeno fino a fine anno. Smentito anche l’interesse della Lazio, che avrebbe versato tre milioni subito e lasciato il calciatore in prestito.