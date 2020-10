Salernitana, l'addio di Curcio: "Brutto essere messi da parte a 48 ore dalla chiusura"

Sono molto dispiaciuto per come sia finita la mia avventura con la maglia granata. Purtroppo sono state fatte delle scelte, non so se siano dipese dall'allenatore o dalla dirigenza. A questo punto non mi interessa, ma è brutto ricevere una comunicazione del genere a 48 ore dalla fine de mercato,sapendo che potevo dare il mio contributo. Ma andrò comunque a giocare in una grande piazza come Padova e spero che ci toglieremo delle grosse soddisfazioni. Non sono un tipo che porta rancore, certamente lascio Salerno a malincuore e con un grande rimpianto: non aver vissuto l'Arechi pieno. So che è una grande piazza, che la tifoseria è calorosa e dà una grossa spinta. Quando sono arrivato ho ammirato la curva, purtroppo poi c'è stata la pandemia e hanno chiuso lo stadio. Auguro alla Salernitana di disputare un grande campionato, colgo l'occasione per salutare tutti e per mandare un abbraccio virtuale alla città di Salerno". Così Felipe Curcio ai microfoni di TuttoSalernitana all'indomani dell'inaspettata cessione. Il calciatore non ha avuto modo di dimostrare il suo valore, ma certamente era un elemento molto apprezzato all'interno dello spogliatoio. Chi ben lo conosce parla di un ragazzo emotivamente assai abbattuto, quasi in lacrime al momento del saluto agli oramai ex compagni di squadra. Dal sogno A con il Brescia alla C, in una piazza comunque ambiziosa come Padova. In bocca al lupo, Felipe!