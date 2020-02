vedi letture

Salernitana-Livorno, i convocati di Ventura. Tante assenze per i granata

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Livorno. Totale emergenza e una situazione ancora peggiore di quella preventivata. Non saranno a disposizione, infatti, lo squalificato Akpa Akpro e gli infortunati Lombardi, Cicerelli, Curcio, Heurtaux e Mantovani, resta a casa ancora una volta Alessio Cerci che non è in condizione di scendere in campo pur avendo iniziato la sua avventura ad agosto. Torna in lista Lopez che, a Verona, non era presente a causa di una squalifica. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Maistro;

ATTACCANTI: Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.