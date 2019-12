© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Secondo quanto riportato da Tuttosalernitana.com il futuro di Marco Firenze sarà lontano dal club campano. Il giocatore infatti non è riuscito ad adattarsi del tutto al 3-5-2 del tecnico Ventura e a gennaio potrebbe cambiare aria per trovare maggiore spazio. La pista più calda al momento è quella che porta all’Ascoli, club che cerca un centrocampista offensivo che possa garantire un buon numero di gol sopratutto in vista dell’addio di Ninkovic.