Salernitana, per Gondo sirene dalla Serie C. Ci pensa il Catanzaro

Il futuro di Cedric Gondo appare lontano dalla Salernitana dove non ha trovato grande spazio in questi mesi (appena sette presenze per 144 minuti in campionato). Sull'attaccante classe '96 ci sarebbe il Catanzaro che starebbe pensando di chiedere il prestito del giocatore alla Lazio, proprietaria del cartellino. Lo riferisce Il Corriere dello Sport.