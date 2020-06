Salernitana, per la prossima stagione può arrivare Bellodi. Grazie alla Lazio

La Salernitana nella prossima stagione potrebbe rinforzare il proprio reparto difensivo con l’arrivo di Gabriele Bellodi via Lazio. Il club biancoceleste infatti sarebbe intenzionato a prelevare il classe 2000 attualmente in forza al Crotone, anche se il cartellino è di proprietà del Milan, e di girarlo al club campano per farlo crescere in vista di un futuro salto in Serie A con la squadra laziale. Lo riferisce www.lalaziosiamonoi.it.