Salernitana, per Micai dieci giorni di stop. Poi nuovi esami per valutare il problema alla mano

In casa Salernitana c'è apprensione attorno alle condizioni di Alessandro Micai che nei giorni scorsi si è procurato un forte trauma contusivo alla mano che potrebbe metterlo a rischio per il ritorno in campo il 20 giugno prossimo contro il Pisa. Il portiere fra una decina di giorni si sottoporrà a una nuova risonanza magnetica per capire l'entità del problema e se potrà o meno essere a disposizione per la sfida ai toscani. In caso contrario, come riporta Tuttosalernitana.com, potrebbe esserci l'esordio ufficiale di Gianmarco Vannucchi in granata.