Salernitana-Perugia, i convocati di Oddo: assenti Falasco e Carraro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio profilo Twitter il Perugia ha comunicato la lista dei giocatori convocati da Massimo Oddo per la trasferta in programma domani a Salerno per la nona giornata di Serie B.

Portieri: Albertoni, Fulignati, Vicario

Difensori: Di Chiara, Gyomber, Mazzocchi, Nzita, Rodin, Rosi, Sgarbi

Centrocampisti: Balic, Dragomir, Falzerano, Kouan, Nicolussi Caviglia

Attaccanti: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Fernandes, Iemmello, Melchiori