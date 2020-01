Salernitana, Pinto verso la C. E rimane in bilico Firenze

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Possibile rivoluzione in vista in casa Salernitana, con il club che quest'oggi ha ufficializzato l'arrivo dal Pisa di Ramzi Aya. Complice poi anche il cambio di modulo, antecedente al nuovo acquisto, sembrano chiudersi le porte per Pierluigi Pinto, che potrebbe lasciare a breve la Campania: su di lui è forte l'interesse della Serie C, con la Sambenedettese in pole, seguita poi da Arezzo, Avellino e Paganese.

Più complessa, invece, la posizione di Marco Firenze, ormai fuori dai piani tecnici. Il club granata, però, non è intenzionato a lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 300mila euro (quelli pagati in estate per acquistarlo dal Crotone), ma questo ha fatto desistere Frosinone e Ascoli, oltre a mettere fuori dai giochi la Serie C; l'unica pista ancora percorribile, pare essere quella legata all'Entella.

A riferire il tutto è tuttosalernitana.com.