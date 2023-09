ufficiale Casertana, rinforzo in difesa: dall'Avellino arriva in prestito Ramzi Aya

vedi letture

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Ramzi Aya.

Il possente difensore centrale nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Avellino e dal club irpino arriva a titolo temporaneo. Per lui esperienze in serie B con Pisa e Salernitana, mentre nella lunga militanza in C ha vestito le maglie di Reggiana, Fidelis Andria, Rimini, Torres e Catania.