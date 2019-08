© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Un contratto triennale firmato nelle settimane scorse, ma non è così scontato che Biagio Morrone rimanga tra le fila della Salernitana. Il diciannovenne ex Juventus, secondo quanto riferisce tuttosalernitana.com, non ha trovato lo spazio che sembrava dover avere, ma anche il mercato, con la ricerca di un regista di qualità, non gioca a suo favore: rimane solo da capire se sarà tenuto come alternativa col fine di inserirlo gradualmente o se sarà destinato a partire in prestito.