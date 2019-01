19.09 - Piatek in viaggio - Krzysztof Piatek è in viaggio per Milano. Tra poco più di un'ora sarà in città: stasera l'incontro con intermediari ed Enrico Preziosi, presidente del Genoa. Domani visite mediche e poi firma sul contratto con il Milan. 18.30 - I dettagli dell'ingaggio...