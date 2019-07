Potrebbe presto lasciare la Salernitana capitan Raffaele Schiavi. Stando a quanto riferito da gianlucadimarzio.com, il difensore classe '86 firmerà lunedì il contratto che lo legherà al Cosenza: il calciatore, non convocato dalla formazione granata per il ritiro pre campionato, aveva fatto sapere di gradire un eventuale trasferimento in Calabria.