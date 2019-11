© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guarda al futuro la Salernitana, che inizia a sondare il terreno con alcuni elementi in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce tuttosalernitana.com, il club campano starebbe valutando con la Lazio la possibilità di portare in granata Andrè Anderson, che, pur rimanendo legato ai laziali, a breve potrebbe cambiare casacca. La truppa di Ventura, che stima molto il giocatore, avrebbe necessità di un jolly offensivo in grado di giocare come mezzala o trequartista, e il classe '99 rappresenterebbe il giusto profilo.