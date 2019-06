Salernitana, si lavora al rinnovo di Odjer

© foto di Federico Gaetano

Come si legge sulle pagine de Il Mattino nei prossimi giorni ci sarà un incontro fra la Salernitana e l'agente di Odjer. Il centrocampista è un punto fermo della squadra, per questo l'assalto dell'Entella al momento non viene preso in considerazione: l'agente intavolerà un discorso per arrivare ad un prolungamento fino al 2022.