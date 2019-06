Salernitana, spunta l'ombra di Ventura per la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante la salvezza abbia consegnato nelle mani di Leonardo Menichini un rinnovo di contratto con la Salernitana anche per la prossima stagione, a mezzo stampa circolano alcune voci sulla panchina dei campani. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Città, infatti, riporta di una clamorosa possibilità per Gian Piero Ventura per il club di proprietà di Claudio Lotito. I co-patron e l'ex ct si conoscono e si stimano dalla comune avventura in Nazionale e l'idea di una nuova esperienza in B sarebbe l'idea per il rilancio della carriera del tecnico.