Salernitana, Tutino è arrivato in città. Ora visite e firma sui contratti

Gennaro Tutino è da considerarsi un giocatore della Salernitana. Come riferisce Tuttosalernitana.com l'attaccante di proprietà del Napoli è arrivato in città per le visite e la firma sui contratti che lo legheranno al club granata. Il classe '96 si trasferirà in prestito con diritto di riscatto.