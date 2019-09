© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Intervistato da Il Mattino il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura ha parlato della sua avventura sulla panchina campana soffermandosi sulla volontà di riportare il pubblico all’Arechi: “Devo ringraziare tutta la dirigenza e in particolare Claudio Lotito che è un amico. Quando mi ha chiamato ho pensato che sarebbe stato bello tornare in campo e trasmettere la mia voglia a un ambiente scottato dopo l’ultima stagione. Ho sempre visto l’Arechi come un valore aggiunto per la squadra e mi piacerebbe riportare tanta gente allo stadio, vedere gli spalti pieni sarebbe una grande soddisfazione e credo basti poco per riaccendere la passione. - continua Ventura – Cerci? Si sta allenando alla grande e sono felice di ritrovarlo qui. L’idea era proporre il 4-2-4 anche qui per divertirci e far divertire, ma non c’erano le caratteristiche necessarie e avrei dovuto schierare troppi giocatori fuori ruolo così abbiamo cambiato assetto. Favorite? Empoli, Benevento e Cremonese hanno qualcosa in più e mi incuriosisce lo Spezia. Noi dobbiamo crescere ed essere credibili agli occhi dei tifosi. Le grandi cose si costruiscono e non si annunciano”.