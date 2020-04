Salernitana, Ventura su Cerci: "Era davanti a una montagna, l'ha scalata a mani nude"

Un binomio, quello tra Giampiero Ventura e Alessio Cerci, che appare quasi inossidabile dopo le straordinarie esperienze a Pisa e Torino: un binomio che si rivisto quest'anno alla Salernitana, e del quale il tecnico ha voluto nuovamente parlare dalle colonne de La Gazzetta dello Sport.

Perché lui, fiducia in Cerci, l'ha sempre avuta: "Dopo due anni senza giocare era davanti a una montagna da scalare. Però mi ha sorpreso, perché non ha mai mollato e la montagna l’ha scalata a mani nude. Nella penultima gara ha debuttato dall’inizio e fatto vedere cose importanti. Dopo un lungo stop come questo sarà dura per tutti ripartire, mi basterebbe averlo all’80%».