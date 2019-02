© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani dopo la pesante sconfitta subita per mano del Brescia ha parlato ai microfoni di Rete8 criticando anche la direzione di gara: “Risultato pesantissimo, se uno non avesse visto la partita potrebbe pensare che ci hanno massacrato visto il 5-1 finale, ma non è andata così. Il Brescia è la squadra più forte di tutte, candidata alla promozione diretta, ma sicuramente non ha bisogno di arbitraggi di questo tipo. - continua Sebastiani come riporta Pescarasport24.it – Aureliano? Gli ho detto quello che pensavo, cioè che ogni volta che vene a Pescara fa macelli e speriamo non venga più. Speriamo di non incontrare più Aureliano. C’era un rigore su Scognamiglio grosso come una casa e il secondo loro gol era in fuorigioco netto. Evidentemente oggi l’ha vista storta. Cori contro di me? Non me ne frega niente, devono aiutare i ragazzi e che mi mandino al paese me non mi interessa. Lo dico da anni, sono a disposizione e se c’è qualcuno più bravo di me venisse, ma non vedo gente così vogliosa”.