Serie B, 0-0 tra Crotone ed Empoli. Il Pescara vince a Cosenza

Si sono giocate oggi due partite valide per la terza giornata di Serie B. Si è concluso 0-0 il big match tra Crotone ed Empoli, con le due squadre che restano appaiate a quota 5 punti in classifica. Il Pescara si è invece imposto per 2-1 sul campo del Cosenza. In gol Tumminello suo rigore, poi Sciaudone per il pareggio cosentino, infine Galano per il definitivo 2-1 del Delfino. Il Pescara vola dunque a quota 6 punti in classifica, il Cosenza resta fermo a 1.

SABATO 14 SETTEMBRE

Pordenone-Spezia 1-0 (49' Barison)

Ascoli-Livorno 2-0 (43’ Gerbo, 96' Ninkovic)

Cittadella-Trapani 2-0 (46’ Celar, 68’ Diaw)

Entella-Frosinone 1-0 (94’ Mancosu [rig.])

Perugia-Juve Stabia 0-0

Venezia-Chievo Verona 0-2 (44' Giaccherini, 64' Djordjevic)

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Crotone-Empoli 0-0

Cosenza-Pescara 1-2 (30’ Tumminello rig., 70’ Sciaudone, 88’ Galano)

21:00 Pisa-Cremonese

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE

Salernitana-Benevento