© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono concluse le partite di Serie B in programma per oggi pomeriggio. All’Euganeo 0-0 tra Padova e Cosenza al termine di un match comunque divertente. Il Padova resta all’ultimo posto in classifica, mentre il Cosenza rimane a +5 sulla zona playout. Gol e spettacolo, invece, in Spezia-Ascoli, terminato 3-2. Ospiti avanti con Brosco e Ardemagni, poi c’è stato il ritorno dei liguri con doppietta di Galabinov e gol di Okereke. Decisivo il rosso subito da Ninkovic dell’Ascoli al 45’. Marchigiani che poi hanno chiuso anche in 9 uomini per espulsione di Addae. Lo Spezia sale dunque al settimo posto in classifica, mentre l’Ascoli resta al decimo.