Serie B, Ascoli-Entella: punti pesanti in chiave salvezza

Fischio d'inizio alle ore 15.00.

Nella giornata di oggi prosegue l’8^ giornata della Serie BKT 2020/21, dopo le emozionanti sfide andate in scena nel pomeriggio di ieri. La prima gara in programma è Ascoli-Entella: vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza. Le due squadre si trovano infatti in zona retrocessione, entrambe a quota 4 punti. Una partita quindi già molto importante, che potrebbe dare una svolta alla stagione di una delle due compagini. Appuntamento alle ore 15.00 allo stadio Del Duca di Ascoli, dirige il match il Sig. Matteo Gariglio di Pinerolo.

COME ARRIVA L’ASCOLI – Cogliere un risultato pieno e dimenticare così le difficoltà di inizio stagione. L’Ascoli affronta con questi propositi la sfida casalinga contro l'Entella, diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. Nelle prime settimane di stagione, i bianconeri hanno dovuto far fronte a numerosi casi di Covid, che hanno riguardato la squadra e il tecnico Valerio Bertotto. Assenze che, unite a prestazioni non all’altezza, hanno portato i marchigiani a rendere al di sotto delle loro possibilità. Un trend che può cambiare contro l'Entella, che dovrebbe essere affrontata con il 3-5-2. In difesa Spendlhofer è in ballottaggio con Corbo per giocare in un trio completato da Brosco e Avlonitis. Dubbi anche per il laterale di destra (Gerbo in vantaggio su Pucino) e per il partner offensivo di Bajic (con Tupta, Chirichò e Cangiano in corsa).

COME ARRIVA L’ENTELLA – I liguri sono certamente una delle squadre che hanno palesato le maggiori difficoltà in queste prime giornate del torneo cadetto. Il numero di vittorie è infatti fermo a quota 0 (risultato che l’Entella condivide con Pisa e Cremonese). Urge quindi un cambio di rotta per la squadra di Bruno Tedino, che si presenta ad Ascoli con molte assenze. Non saranno infatti della partita Morra, Paroni, Rodriguez, Nizzetto, Pavic, Costa, Brescianini e De Col. Per supplire a queste defezioni e provare ad avere la meglio sull’Ascoli, il tecnico dell’Entella dovrebbe schierare la sua squadra con il 3-5-1-1. Importante il rientro in mezzo al campo di Paolucci, ai cui lati agiranno Mazzocco e Crimi. In avanti spazio all’ex Morosini – ad Ascoli da gennaio a giugno del 2020 –, a supporto dell’unica punta De Luca.